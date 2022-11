live Juventus shock, si è dimesso il cda. Agnelli ai dipendenti: "Meglio lasciare tutti insieme"

22.47 - Lettera di Agnelli ai dipendenti Andrea Agnelli ha appena scritto una lettera a tutti i dipendenti della Juventus in cui rivendica i "risultati straordinari" tra i quali lo Stadium, i nove scudetti consecutivi tra gli uomini e i cinque di fila tra le donne. Parla anche delle finali Champions di Berlino e Cardiff ("i nostri grandi rimpianti", li definisce), per poi osservare: "Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni: stiamo affrontando un momento delicato societariamente e la compattezza è venuta meno. Meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita".

22.43 - Oggi riunione tecnica Allegri-Cherubini sul mercato - Nella giornata di oggi, quella che ha portato al terremoto in seno alla società Juventus, in casa bianconera: a partecipare, sia Allegri che Cherubini. Non si è però parlato di quello che sarebbe successo in serata.

22.30 - Arrivabene resta AD? - "Il Consiglio ha, tuttavia, richiesto a Maurizio Arrivabene di mantenere la carica di Amministratore Delegato". È quanto si legge nel comunicato della Juventus: da capire quale sarà la decisione dell'attuale CEO bianconero in merito.

22.20 - Il 18 gennaio nuova assemblea azionisti - Ennesimo rinvio per l'assemblea dei soci della Juventus, necessaria per approvare il bilancio. La nuova data prevista è quella del 18 gennaio 2023.

22.10 - Scanavino nuovo DG - È Matteo Scanavino, dirigente torinese classe '73, il nuovo direttore generale scelto dalla Juventus. Qui un profilo.

22.00 - Il comunicato integrale - A questo link il comunicato integrale delle dimissioni di tutto il cda della Juventus dopo il cda straordinario della Continassa.

21.53 - Gli scenari per il futuro - È già tempo di speculazioni sul futuro in casa Juve: la prima ipotesi porta ad Alessandro Nasi, cugino di John Elkann. Da non escludere un coinvolgimento di Del Piero con il ruolo di presidente onorario. Più defilata in questo momento la pista che porta a Lapo Elkann.

21.48 - Tutto il CdA dimissionario - Con Agnelli, Nedved e Arrivabene, lascia tutto il CdA bianconero. A comporlo, fino alla data di oggi, vi erano anche: Laurence Debroux, Massimo della Ragione, Kathryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia, Suzanne Heywood.:

21.40 - Shock Juventus: si è dimesso Agnelli e tutto il cda Notizia shock nel mondo del calcio italiano. Si è dimesso Andrea Agnelli e con lui tutto il cda della Juventus. Attesi aggiornamenti e un comunicato della Juventus. Via anche Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.