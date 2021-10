LIVE TMW - Karavaev sfida la Juventus: "L'addio di CR7? La Juve ha altissima qualità"

live Karavaev sfida la Juventus: "L'addio di CR7? La Juve ha altissima qualità"

Vjaceslav Karavaev, difensore della Nazionale russa e dello Zenit San Pietroburgo, sfida la Juventus domani in Champions League. Il terzino destro classe '95 è atteso dal 1' contro la formazione di Massimiliano Allegri.

Segui la conferenza stampa di Karavaev su Tuttomercatoweb.com

Sulle condizioni "Mi sono ripreso, sono recuperato completamente. A Tula ho giocato 20 minuti e sono pronto, mi sto preparando. Mi sono allenato tutta la settimana, ci fossero stati meno minuti non sarebbe cambiato nulla".

Sull'assenza di Cristiano Ronaldo "Non ci pensiamo ma pensiamo alla Juventus, che è una squadra di altissima qualità".

Su Alex Sandro e su Rabiot "Sono due calciatori di qualità ma sulla sinistra giocano anche Chiesa e Bernardeschi, sono una formazione di spessore".

Sulla forza della Juventus "Sono una squadra con molti punti di forza ma hanno anche dei punti deboli. Hanno un buon gioco di squadra, una buona difesa e un buon attacco. Sono preparati".

Sulle aspettative per la partita "Non siamo nervosi ma si tratta di una gara difficile: è Champions, dobbiamo far tutto per fare punti".

Sul doppio impegno Juventus-Spartak "La più importante? La prossima è con la Juventus, tutti i nostri pensieri sono sulla Juventus".

Finisce qui la conferenza stampa di Karavaev.