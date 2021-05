LIVE TMW - Lazio-Inzaghi, addio. Si raffredda Mihajlovic. Idee Sarri, Espirito Santo e Italiano

live Lazio-Inzaghi, addio. Si raffredda Mihajlovic. Idee Sarri, Espirito Santo e Italiano

Qui tutti gli aggiornamenti sulla panchina della Lazio

21.10 - Anche Italiano nei pensieri di Tare e Lotito - Sembra essersi raffreddata, almeno al momento, l'ipotesi Sinisa Mihajlovic ma è comunque una possibilità. Nei prossimi giorni, come raccontato su queste colonne, sono in programma dei contatti con Maurizio Sarri e Nuno Espirito Santo. Non solo: nel casting c'è anche Vincenzo Italiano. Da registrare un contatto anche per il tecnico dello Spezia, tra i nomi seguiti dai biancocelesti per la panchina e per il dopo Simone Inzaghi. Per il tecnico, però, lo Spezia spinge per trovare l'intesa per il rinnovo e blindarlo in Liguria.

19.22 - Anche Espirito Santo tra le idee per la panchina - Nuno Espirito Santo è uno dei candidati alla successione di Simone Inzaghi, stando a quanto da noi raccolto. Il trainer lusitano ha lasciato il Wolverhampton Wanderers da pochi giorni e ora è nella short list di Lotito e Tare per il ruolo di allenatore della Lazio. Oltre al discorso Mihajlovic, all'incontro previsto con Maurizio Sarri, anche il portoghese entra nelle idee della proprietà biancoceleste, presa alla sprovvista dall'addio del mister piacentino e ora al lavoro per trovare un'alternativa di spessore.

18.55 - Anche Sarri per l'eredità di Simone Inzaghi - Continua il casting in casa Lazio alla ricerca di un allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Secondo quanto filtra da fonti vicine al patrón biancoceleste, Lotito ha in programma nei prossimi giorni un incontro con Maurizio Sarri. Un summit che può diventare qualcosa di più. Maurizio Sarri è un candidato, la Lazio sfoglia la margherita a caccia del dopo Inzaghi. Sarri nome che potrebbe diventare caldo. E sullo sfondo c’è l’idea Mihajlovic che però perde posizioni perché non intriga il numero uno biancoceleste dopo gli approcci di ieri.

17.40 - Ipotesi Radu all'Inter con l'addio di Inzaghi - C'è anche l'ipotesi di un clamoroso addio, quello di Stefan Radu, nella Lazio. Il difensore romeno è in scadenza di contratto, ma la proprietà ancora non si è fatta sentire. Il rapporto fortissimo che ha con il nuovo tecnico nerazzurro può essere la chiave per farlo andare via.

16.45 - Fenucci sul futuro di Mihajlovic: "Ci vedremo il 1° giugno" - Claudio Fenucci, ad del Bologna, ai microfoni di 'Sky' ha così risposto alla domanda relativa all'interessamento della Lazio per Mihajlovic per il dopo Inzaghi: Siamo contenti del lavoro di Sinisa, abbiamo un rapporto che va oltre quello professionale per una serie di vicende extra campo che ci hanno legato. Ci siamo dati appuntamento l'1 giugno per parlare del programma, del progetto futuro. Ad oggi non ci sono novità rispetto a quanto detto 2 giorni fa".

16.00 - Parla Mihajlovic: "A Bologna si vive bene? Anche a Roma, Milano e a Genova... - A Cava De' Tirreni per ritirare un premio Sinisa Mihajlovic, tra i candidati per la sostituzione alla Lazio di Simone Inzaghi, ha così risposto alla domanda sul suo futuro. "A Bologna si sta bene? Ma in Italia in generale si sta bene - ha detto -. Se sto a Roma, a Milano, a Bologna o a Genova sto bene. Io sono uno zingaro di natura, mi trovo bene da tutte le parti, specialmente in Italia che è un paese bellissimo. Mi piace mangiare bene, la moda e le macchine e in Italia è impossibile non trovarsi bene".

15.05 - Tra Inzaghi e Lotito sta finendo male... - Scaramucce finali per una storia che non ha avuto un happy ending. Claudio Lotito e Simone Inzaghi non si stanno lasciando benissimo e adesso il presidente della Lazio è pronto a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter per far slittare l'annuncio.

Anche nelle ultime ore Lotito e Inzaghi hanno avuto un confronto piuttosto acceso. Il problema - scrive 'Sportmediaset' - riguarda premi e bonus che il presidente Claudio Lotito, scottato e deluso da quanto accaduto, cercherà fino all'ultimo di non garantirgli. Si tratta solo di dettagli e scaramucce legali perché ormai la scelta è stata fatta e Inzaghi andrà a prendere il posto di Conte sulla panchina dei campioni d'Italia.

14.55 - Lotito: "Avevo offerto il rinnovo a Inzaghi anche 5 mesi fa - "Gli avevo offerto il contratto cinque mesi fa con un aumento di stipendio importante e anche dei bonus, lui mi ha detto ne riparliamo dopo. Poi c'è stato il caos dei processi e varie vicissitudini, solo per questo ci siamo rincontrati a fine anno per il rinnovo. L'ho chiamato, gli ho dato appuntamento e dopo un'ora e mezza c'eravamo già stretti la mano". A dirlo, ai taccuini de 'Il Messaggero' il presidente della Lazio Claudio Lotito in merito alla decisione di Simone Inzaghi di andare all'Inter.

Nel corso del botta e risposta Lotito ha spiegato che mercoledì mattina Inzaghi e Tare si erano chiariti su tutto. Ma ieri, al momento della firma, Inzaghi ha fatto un passo indietro, preferendo andare all'Inter.

14.32 - Ora di riflessione in casa Lazio - All'indomani della decisione di Simone Inzaghi di lasciare la Lazio e firmare con l'Inter, per Lotito e Tare sono ore di riflessione sul nuovo allenatore. Mihajlovic, contattato già nella serata di ieri, oggi è a Cava de' Tirreni per ricevere un premio.

12.50 - Il comunicato dei tifosi - Comunicato dei tifosi della Lazio sull'addio di Simone Inzaghi: "22 anni con l'aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Hai dimostrato attaccamento alla maglia, alla nostra storia, al nostro ideale. Con orgoglio e spirito di appartenenza, ma soprattutto con rispetto. Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo potremmo mai contestare la tua scelta. Con rispetto e stima, in bocca al lupo mister. Nel calcio non esistono bandiere, se non quella che il tifoso porta allo stadio ogni domenica".

10.07 - Le parole di Lotito - Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha preso molto male l'addio di Simone Inzaghi, dopo l'accordo trovato ma poi non messo nero su bianco. A testimoniare la rabbia sono arrivate le parole del patron biancoceleste, riportate da La Gazzetta dello Sport: "Avevo già firmato il contratto, doveva farlo anche lui. Ma non si è mai presentato, mi ha raccontato che non aveva più stimoli".

9.36 - Parla il figlio di Inzaghi - Anche il figlio di Simone Inzaghi, attraverso una storia Instagram, ha detto la sua sull'addio di suo padre alla Lazio: "Mio padre ama la Lazio e la amerà per sempre (scrivo questo per le persone che si permettono di dire determinate cose, di solito sorvolo). È stato con voi anche quando nessuno sarebbe rimasto. Ha vinto per voi quando nessuno avrebbe potuto vincere. Molte storie d'amore non finiscono come devono. Ma il sentimento che c'è stato per 20 anni rimane e rimarrà per sempre".

VENERDÌ 28 MAGGIO

21.45 - Inzaghi saluta i tifosi della Lazio - "Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio". Simone Inzaghi saluta con una dichiarazione all'ANSA, i tifosi biancocelesti, ufficializzando la fine del suo rapporto con il club in vista di quello che appare l'ormai praticamente certo approdo all'Inter. "Ringrazio la società - prosegue - il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima".

20.24 - UFFICIALE L'ADDIO DI SIMONE INZAGHI - Adesso è ufficiale. Simone Inzaghi non sarà l'allenatore della Lazio nella prossima stagione. L'annuncio è arrivato direttamente dal club biancoceleste, che non ha però neanche nominato il tecnico: "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti".

19.02 - Contatti con Mihajlovic - È Sinisa Mihajlovic il nome caldo in casa Lazio per il dopo Simone Inzaghi. Ci sono già stati dei primi contatti tra le parti. Se tutto andrà come da programma e Inzaghi si accaserà all’Inter firmando un triennale da 4 milioni a stagione, Mihajlovic potrebbe diventare il nuovo allenatore dei biancocelesti. La Lazio studia le mosse per il futuro.

19.00 - Inzaghi verso il sì all'Inter - Simone Inzaghi si avvicina a grandi passi all'Inter. Nonostante le parole di Lotito di poco fa, che ha annunciato che "a breve verrà comunicato il rinnovo dell'allenatore con la Lazio fino al 2024", l'ultimo colloquio tra l'allenatore e il presidente biancoceleste è finito male, dopo che lo stesso Inzaghi aveva chiesto altro tempo prima di prendere la decisione definitiva. Dopo la litigata tra i due il sì all'Inter: adesso devono essere soltanto trattati i dettagli del contratto.

18.29 - Lotito: "A breve faremo l'annuncio del rinnovo di Inzaghi fino al 2024" - Arriva un'altra clamorosa notizia sul possibile futuro di Simone Inzaghi. Mentre il tecnico sta trattando ancora con l'Inter, dopo aver avvertito la Lazio dei suoi colloqui con i nerazzurri, il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha affermato a Il Messaggero: "Annuncio del rinnovo di Inzaghi sino al 2024? A breve lo faremo".

18.13 - Inzaghi all'Inter? Accordo vicino a 4 milioni a stagione per tre anni - Simone Inzaghi potrebbe davvero prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico sembra essere vicino all'accordo con i campioni d'Italia e le cifre dell'ingaggio sarebbero intorno ai 4 milioni di euro a stagione più bonus. Le parti stanno trattando sulla durata, che potrebbe essere di tre anni. In tutto questo la Lazio, come vi abbiamo raccontato, è al corrente dei nuovi contatti dell'allenatore con i nerazzurri e lo stesso Inzaghi, nella telefonata con i biancocelesti, ha parlato di una questione di stimoli e motivazioni.

17.20 - L'agente di Bastoni e Inzaghi nella sede dell'Inter - Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, è tornato all'interno della sede dell'Inter. Il procuratore segue anche Alessandro Bastoni e ufficialmente è a colloquio con la dirigenza nerazzurra per il rinnovo del difensore, ma è difficile pensare che non si possa parlare anche del tecnico, che ha l'accordo con la Lazio ma non ha ancora firmato.

17.16 - Inter, nuovo contatto con Inzaghi - L’Inter ci riprova per Simone Inzaghi. Riallacciati in questi minuti i contatti con l’allenatore della Lazio che sembra ad un passo dal rinnovo del contratto fino al 2024 (mancherebbero solo le firme). Secondo quanto filtra da ambienti nerazzurri però l’allenatore potrebbe accettare il corteggiamento dell’Inter. Con la Lazio che se lo scenario si verificasse si ritroverebbe spiazzata. Sono ore calde, l’Inter prova a fare un nuovo tentativo, adesso, in extremis, per Simone Inzaghi.

13.40 - Garanzie sulla permanenza dei big - Non solo una questione economica, ma soprattutto di progetto. Alla base della decisione di Simone Inzaghi di restare alla Lazio e dire no alle avances dell'Inter c'è stata anche la rassicurazione del presidente di Claudio Lotito di voler mantenere la società ad alti livelli. Resteranno quindi i big attualmente in rosa, da Immobile a Luis Alberto passando per Acerbi e Milinkovic-Savic. Verranno valutate, invece, le offerte per Correa (non inferiore ai 25 milioni di euro), Luiz Felipe e Strakosha.

11.02 - Già oggi l'annuncio del rinnovo del contratto? - Nella serata di ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito e l'allenatore Simone Inzaghi hanno definito l'accordo per il prolungamento del contratto per altre tre stagioni, fino a giugno 2024. Ingaggio da 2.5 milioni di euro per Inzaghi, che ha accettato di restare al timone della squadra biancoceleste. A questo punto, attesa l'ufficialità della sua permanenza già nelle prossima ore.

GIOVEDÌ 27 MAGGIO

23.59- Inzaghi resta alla Lazio - Claudio Lotito ha convinto Simone Inzaghi e la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2024 è vicinissima. Decisivi gli incontri di oggi, prima a Villa San Sebastiano e poi a Formello dopo cena, con l'allenatore che proseguirà dunque il suo percorso alla Lazio e non prenderà il posto di Antonio Conte all'Inter.

23.06 - Inzaghi, Lotito e Tare a Formello - Nuovo incontro per parlare del rinnovo tra Simone Inzaghi, Igli Tare e Claudio Lotito che in questo momento si trovano a Formello per discutere della firma del tecnico. Sensazioni positive in casa Lazio, con l'allenatore che potrebbe davvero prolungare il suo contratto.

21.45 - Il punto sul summit - È durato un'ora e mezzo, dalle 19 alle 20.30, l'incontro tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Simone Inzaghi, con Igli Tare da remoto. Filtra ottimismo, ma la firma non è ancora arrivata. L'allenatore ha presentato l'offerta dell'Inter e questo lo mette nelle condizioni di poter fare richieste più importanti allo stesso Lotito. Inzaghi vorrebbe restare, nonostante l'offerta dei nerazzurri, ma solo nelle prossime ore di capirà se verrà trovato l'accordo definitivo.

20.43 - Inzaghi via dalla villa: "Andiamo a cena" - Simone Inzaghi è uscito da pochi minuti da Villa San Sebastiano, dove ha incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito per parlare del futuro. Faccia sorridente per il tecnico biancoceleste, con l'incontro che riprenderà tra poco, visto che il diretto interessato ha affermato: "Stiamo andando a cena".

19.05 - Lotito e Inzaghi a Villa San Sebastiano, al via il summit! - Si decide il futuro di Simone Inzaghi. A Villa San Sebastiano, a distanza di pochi minuti, è tornato Claudio Lotito e poi è arrivato Simone Inzaghi. Al via il summit decisivo per la panchina della Lazio.

17.00 L'agente di Simone Inzaghi nella sede dell'Inter - Tullio Tinti è stato per oltre due ore nella sede dell'Inter, questo pomeriggio. Tinti è procuratore di Ranocchia, Darmian e Bastoni, ma anche di Simone Inzaghi. E il tecnico biancoceleste, in caso di addio di Conte, è nome che la dirigenza nerazzurra sta valutando per la sostituzione. "Sono venuto per i miei calciatori", si è limitato a dire Tinti al nostro inviato prima di entrare in auto.

16.37 - "Inzaghi a vita" - In attesa dell'incontro, fuori Villa San Sebastiano - dove in questo momento è Claudio Lotito - un tifoso ha esposto una striscione con su scritto: "Inzaghi a vita".

15.11 - Claudio Lotito a Villa San Sebastiano - Intanto, il presidente della Lazio Claudio Lotito è appena arrivato nella sua residenza, a Villa San Sebastiano. Da capire, adesso, se Tare e Inzaghi lo raggiungeranno lì oppure se si vedranno altrove.

14.35 - Tare via da Formello - In attesa di capire quando e dove di terrà quest'oggi l'incontro, il direttore sportivo Igli Tare ha appena lasciato il centro sportivo di Formello.

14.04 - Inter, sondaggio esplorativo per Simone Inzaghi - Simone Inzaghi questa mattina è stato protagonista di un sondaggio esplorativo da parte dei dirigenti dell'Inter. Il club nerazzurro in queste ore è oggetto di contestazione da parte dei tifosi, sta cercando di capire se la rottura con Antonio Conte, che sembra inevitabile, sia ricomponibile in extremis. Ma intanto si guarda intorno, e le vicende di casa Inter si intrecciano con quelle di casa Lazio...

13.55 Lazio-Inzaghi, è il giorno della verità - Simone Inzaghi a pieno titolo nel valzer delle panchina. Oggi il tecnico biancoceleste, in scadenza di contratto, dovrà incontrare Tare e Lotito. Il summit sarà determinante per capire se andare o meno avanti insieme.

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO