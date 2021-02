live Lazio, Inzaghi: "La qualificazione in Champions sarebbe il nostro scudetto"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.05 - Una buona Lazio al Meazza di Milano, con un buon approccio nonostante le assenze in difesa, va però sotto con il penalty di Lukaku e poi mai riesce a tornare davvero in partita. Non basta la punizione di Luis Alberto con deviazione decisiva di Escalante. Le vittorie consecutive per la squadra di Simone Inzaghi si fermano dunque a sei. Il tecnico dei biancocelesti tra poco parlerà in conferenza stampa post-gara, seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.29 - Iniziata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Come analizza questa sconfitta? - "Il più grande rammarico è il rigore che ha indirizzato la sfida. Dovevamo stare più attenti dopo il gol che abbiamo segnato, ci ha tagliato le gambe il terzo centro dei nerazzurri. Era difficile trovare spazi, l'Inter si è difesa bene".

Ko che ridimensiona il cammino recente della squadra? - "Dobbiamo analizzare questa sconfitta, ma abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra forte. La qualificazione alla prossima Champions sarebbe il nostro scudetto, ce la siamo giocata fino alla fine con tutti e continueremo a dare il massimo".

23.35 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi