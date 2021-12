live Lazio, Sarri: "Era fallo per noi nel finale. Sto avendo difficoltà, ma c'è sintonia"

Terminata la gara contro l'Udinese, tra poco il tecnico della Lazio Maurizio Sarri arriverà in sala stampa all'Olimpico per analizzare quanto accaduto in campo. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com!

Inizia la conferenza:

L'arbitraggio di oggi le è piaciuto?

"Zaccagni è davanti, il primo fallo è a favore nostro, invece l'arbitro l'ha assegnato a loro e hanno segnato nel finale. Un pareggio così fa male. Avevamo avuto questa impressione dal campo, la confermo anche dopo che ho rivisto l'azione. Siamo stati sfortunati, ma succede quando non hai solidità".

Come mai la squadra è così poco continua anche in una singola partita?

"La squadra era attivata, non come a Napoli. C'erano le energie nervose. Abbiamo concesso troppi spazi e ci siamo messi in difficoltà. Abbiamo fatto una partita disordinata, ma la reazione c'è stata. Ci sono stati tanti episodi, due espulsioni e tanti gol".

Quanto è entrato nella Lazio?

"Penso di esserci entrato, ma noi abbiamo una squadra più istintiva che logica. E questo ci porta ad avere tante problematiche. In questo momento faccio fatica a razionalizzare tutto, ma il rapporto con i giocatori mi fa pensare che la sintonia è nata. La contestazione del pubblico? Ci sta che i tifosi risentano delle prestazioni e di quello che trasmettono i giocatori in campo. Vogliamo far tornare la gente allo stadio, ma dobbiamo ottenere risultati".

Ore 23.44 - Finisce la conferenza.