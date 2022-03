live Lazio,Sarri: “Il giallo a Zaccagni? Non l’avrebbe dato neanche il presidente della Roma”

La Lazio batte 1-0 il Venezia e sorpassa sia Roma che Atalanta, salendo al quinto posto in classifica. Tra poco il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri arriverà in sala stampa e commenterà la vittoria. Segui la diretta TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.30 - Inizia la conferenza:

Domenica c’è il derby…

“Puoi parlare di questa partita? Del resto non mi interessa…”

La crescita della Lazio, soprattutto in difesa, è evidente:

“Si, diamo più protezione alla linea difensiva. Siamo più corti e concediamo meno ripartenze. Questo è determinante: tre mesi fa una partita come questa col Venezia avremmo rischiato”.

Sul derby?

“Sarà particolare, l’importante è che rimaniamo lucidi. E faccio un’altra valutazione: i tifosi qui danno troppa importanza al derby. Capisco tutto, ma bisogna far bene tutta la stagione, non solo una partita. Però è così e noi faremo di tutto per far contenti i tifosi”.

Lazzari è pronto per giocare titolare il derby?

“Sì ma sono solo due giorni che lavora con noi. Lo volevo mettere dentro a fine primo tempo ma non ho voluto rischiare. In settimana migliorerà la sua condizione”.

L’ammonizione di Zaccagni?

“Basta vedere le immagini. Il contatto c’è: non è rigore ma neanche ammonizione per simulazione. Decisione inconcepibile: non l’avrebbe data neanche se avesse arbitrato il presidente della Roma”.

Leiva è tornato in forma: è un caso che la Lazio abbia trovato solidità con lui?

“Sta molto meglio, ma la partecipazione difensiva che hanno oggi Milinkovic e Luis Alberto è diversa rispetto a prima. La crescita è collettiva, non individuale”.

Dove colloca Immobile? Ha allenato Higuain e Ronaldo anche…

“Sono contento di aver allenato giocatori così. Immobile è diventato un attaccante di caratura mondiale. Dispiace che per pochi centimetri gli sia stato annullato il gol dell’1-0:, sarebbe stata la rete più bella dell’anno”.

Ore 23.38 - Finisce la conferenza.