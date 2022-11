live Lazio, Sarri: "Non siamo stati timorosi. Mercato? Avrei un paio di idee"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta la sconfitta per 3-0 dei biancocelesti contro la Juventus all'Allianz Stadium nella quindicesima giornata del campionato di Serie A.

L’atteggiamento è quello che l’ha fatta arrabbiare di più?

“No la squadra non è entrata timorosa, ha fatto un ottimo primo tempo. La differenza è stata che loro hanno recuperato 3 palloni nella metà campo avversaria e hanno fatto gol mentre noi li abbiamo recuperati e non abbiamo segnato. Una soluzione con una squadra che aspetta così bassa non viene fuori. Pedro ha giocato tanto ed era meno brillante del solito, siamo arrivati magari a corto di energie fisiche e mentali all'ultimo atto. Squadra paurosa non l’ho vista, abbiamo pagato due errori banali e con queste squadre si pagano. Abbiamo perso palla neanche sotto pressione. Non avevo la sensazione che si potesse prendere gol. 3-0 risultato un po’ bugiardo vedendo l’andamento della partita. Qualche pallone s’è perso per superficialità, quello sì”.

L’episodio del primo gol ha chiuso la partita.

“Sicuramente ci ha condizionato, se poi nel secondo tempo successo uguale diventa dura. Noi con le nostre caratteristiche non possiamo andare di forza, dobbiamo palleggiare all’infinto finché non si trova uno spazio”.

Oggi Provedel era piazzato bene?

“Visto com’è finita ti dico che doveva tornare indietro, però non ho rivisto. Guardavo più i difensori che lui, mi è sembrato che fossero più larghi. Bisogna che lo riveda”.

Il momento di Milinkovic?

“Può darsi che derby e Mondiale abbiano inciso. Ci ho parlato in questi giorni e mi ha detto che non si sentiva influenzato. A livello inconscio magari può toglierti in questi momenti. Però può essere anche una normale flessione che tutti i giocatori hanno”.

C'è un giornale che ha scritto sette articoli sulla cessione di Milinkovic...

"A mercato chiuso. La risposta dammela te, di giornali non leggo più niente, il gossip calcistico non mi piace. Mi piacevano i tabellini, poi anche le pagelle sono un altro obbrobrio degli ultimi 30 anni. Leggevo fino alla C2... Un giornalista deve mandare l'articolo in 15 minuti e dà il voto a 38 persone. A tutti, un fenomeno. Secondo me non ha visto un cazzo. Quello ha fatto gol ed ecco che dà il voto. Il giornalismo vero non esiste più, siamo in mano ai ragazzini che prendono 5 euro a pezzo. Sono dispiaciuto per com'è evoluta la situazione. La gente vuole sapere di mercato? Per forza, si parla solo di questo. Se si parlava solo di calci d'angolo si parlava solo di calci d'angolo. Inevitabile".

Un bilancio di questa prima parte di stagione?

“Abbiamo diversi punti in più dell’anno scorso. Ma oltre a questo a livello di sensazioni sento di avere in mano una squadra diversa rispetto a prima. Con più consapevolezza, con più dedizione. Questo mi lascia ben sperare perché non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale. Una squadra con maggiore consapevolezza la partita di questa sera non la regala con due errori”.

Chi può essere favorito e non da questa pausa?

“Difficile dirlo, siamo di fronte a una situazione nuova. Nessuno ha sperimentato questa situazione e nessuno ha soluzioni. Penso che la sosta faccia bene un po’ a tutti avendo giocato così tante partite ravvicinate, siamo tutti pieni di infortuni e acciacchi. Chi ne uscirà meglio sarà difficile da dire, tutti ci siamo rifatti un po’ a quello che fanno in Germania nella sosta invernale che però non è così lunga”.

Luis Alberto come mai fuori?

“Di mercato non ne abbiamo parlato con nessuno. Storicamente la Lazio il mercato invernale lo fa pochissimo, la storia dice questo. Non penso ci saranno interventi massicci per questo motivo. Io non ho remore nei confronti di nessuno, guardo gli allenamenti, sento lo staff e poi mi chiudo in stanza e decido la formazione”.

Chiederà qualcosa sul mercato?

“Io posso chiedere anche dieci giocatori ma non ha nessun significato. Il mercato è sempre un compromesso fra esigenze e possibilità, non ne abbiamo mai parlato fino a questo momento. Io le idee le avrei abbastanza chiare, poi se la società deciderà di farlo a gennaio o giugno dipenderà da lei. Io ho un paio di idee le avrei”.

Troppo spazio a Kostic questa sera?

"Nelle azioni dei gol Kostic non c’entra niente. Quando trovi il modulo che ha fatto la Juve stasera l’ampiezza degli esterni diventa un problema. Non è che dai spazio a Kostic, non metti pressione sulla palla”.

