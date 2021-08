live Milan, Pioli in conferenza: “Ibra-Giroud insieme? Non ci sarà problema”

Conferenza stampa post gara per il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo aver vinto per 4-1 contro il Cagliari.

Milan a punteggio pieno anche con assenze importanti… “Volevamo cominciare bene il campionato, abbiamo fatto un ottimo lavoro durante la preparazione, ora arriveranno impegni ravvicinati. Spero di recuperare altri giocatori”.

In cosa il Milan è più forte? “Siamo più consapevoli delle nostre qualità e delle nostre caratteristiche. Abbiamo interiorizzato il nostro modo di giocare, affrontiamo le partite con entusiasmo ed energia, poi è servito il lavoro della passata stagione. Bisogna essere competitivi ad alti livelli”.

Spinta del pubblico? “Ci ha dato un’energia superiore e li ringraziamo per la passione. Il fatto di avere dato continuità al nostro percorso è importante”.

Gol di Tonali? “Avevo già visto il rendimento di Sandro durante l’estate che era cambiato, più personalità e convinzione, contento per il suo gol e per la prestazione. Può ancora crescere”.

Il tandem con Ibra è solo questione di tempo? “Quando entrambi saranno al 100% della condizione e quando le partite richiederanno certe posizioni in campo non ci sarà problema. La cosa importante è mettere in campo squadre equilibrate”.

Si aspettava altri gol? “Abbiamo provato a fare altri gol, siamo ancora ad inizio stagione ed era giusto rallentare nella ripresa”.

