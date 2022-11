LIVE TMW - Nagelsmann sull'Inter: "Se superi questo girone puoi anche vincere la Champions"

live Nagelsmann sull'Inter: "Se superi questo girone puoi anche vincere la Champions"

23.10 - Per il secondo anno consecutivo, il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann ha concluso a 18 punti la fase a gironi di Champions League. Il tecnico tedesco risponde in conferenza stampa dopo il 2-0 all'Inter. Diretta testuale a cura di TMW.

23.27 - Inizia la conferenza di Nagelsmann.

Choupo-Moting ha sfruttato l'ultima occasione prima di essere sostituito.

"Volevo fare questo cambio, sono stato fortunato".

Che idea si è fatto dell'Inter dopo due gare vinte 2-0?

"Io ho la mia opinione sull'Inter, ma no ve la dico. Complimenti anche a loro, hanno un grande allenatore e se passi questo girone puoi giocartela anche per il titolo. Sono state due belle gare, abbiamo vinto entrambe con merito anche se poteva andare diversamente. A questo livello decidono i dettagli".

Come ha visto il turnover?

"Molto bene, avevamo molti giovani in campo stasera e fa bene vedere che non cala la qualità".

Questo slancio lo potete portare anche nella fase eliminatoria?

"È complicato, ora vediamo come andranno i Mondiali. Abbiamo tanti giocatori di nazionali che possono vincere, ma lo vincerà sono una e quindi ci saranno degli scontenti. Il nostro obiettivo era fare bene, abbiamo fatto bene anche l'anno scorso nel girone ma non nella fase a eliminazione diretta".

Il rigore non dato all'inizio all'Inter?

"Si può dare o non dare, però l'arbitro ha visto quell'azione per due-tre minuti, se decide che non è rigore vuol dire che è così. Io non ho capito bene la regola, me la devo far spiegare per bene: gli arbitri sono formati e se le regole cambiano continuamente alla fine loro devono decidere. Possono rivedere la situazione ma alla fine decidono loro, non penso che siamo stati noi fortunati ma che questa sia la regola. Sono contento che la palla non sia andata in faccia a Mané".

