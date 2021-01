live Napoli, Gattuso: "Bella vittoria, ma serve più cattiveria"

vedi letture

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, risponderà alle domande dei cronisti nel postpartita della sfida della Sardegna Arena vinta dagli azzurri per 1-4.

17.28 – Inizia la conferenza stampa.

Domande della Rai: Un risultato pienamente meritato, stralegittimato sul campo: troppo facile?

"Facile no, anche se abbiamo dimostrato di arrivare in modo facile negli ultimi metri ma con poca cattiveria. Siamo la squadra che crea più occasioni in Serie A e quella che ne lascia meno agli avversari, questo ci deve far riflettere: giochiamo un buon calcio, ma dobbiamo migliorare".

Un commento sulla vicenda Osimhen.

"È facile rispondere: ha commesso un errore, ha chiesto scusa sui social ed è giusto che ammetta i suoi errori. Le cifre che sono uscite non sono assolutamente vere, per noi è un patrimonio ma ha capito di aver sbagliato. Lo conosco molto bene, è un ragazzo che ha commesso una grandissima ingenuità: sta a lui farsi perdonare".

Se arrivassero altri tre punti il Napoli potrebbe pensare al titolo?

"Non dobbiamo guardare la classifica, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo essere bravi a perdere meno giocatori possibili. Non dobbiamo pensare al titolo, siamo una squadra con tanti pregi e difetti: abbiamo tanta tecnica ma poca cattiveria, ma questa squadra esprime un calcio europeo, anomalo per l'Italia. Dobbiamo riuscire a dare continuità a quello che facciamo, senza giocare sempre di fioretto, serve rafforzare le cose che continuano un po' a mancarci: la continuità, la mentalità e la capacità di saper soffrire".