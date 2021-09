live Napoli, Spalletti: "Squadra con attributi, gara ribaltata dai subentrati"

Doppietta di Osimhen in casa azzurra contro gli inglesi.

Pareggio in rimonta importantissimo per il Napoli, che fa 2-2 sul campo del Leicester grazie alla doppietta di Victor Osimhen. A breve il commento in conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Sulla gara

"Hanno giocato una grandissima partita, sin dall'inizio. Sono andati a sfidare l'avversario giocando a viso aperto, questo denota una mentalità forte della squadra. Abbiamo fatto dei passi avanti notevoli rispetto alle gare precedenti".

Come ha motivato la squadra all'intervallo?

"Cosa ho detto all'intervallo? Quello che dico sempre, cose normali. Dopo il 2-0 c'è stata una continua ricerca, una convinzione di potercela fare. Il contributo fondamentale lo hanno dato quelli che sono entrati, vi prego di mettere in risalto quello che hanno fatto. Con i cinque cambi ancora non siamo entrati nell'ordine di idee di quanto sia importante avere questi cambi a disposizione, diventa fondamentale. Quando sono entrati dentro la gara ci hanno dato forza e freschezza. Bravi tutti, ma soprattutto quelli che sono entrati".

Sui gol subiti

"Quando si attacca il centrale deve sempre scivolare in fascia, se i centrocampisti non recuperano è normale che ci sia un vuoto. Quando devi recuperare un gol è però normale concedere qualcosa. È chiaro che dobbiamo migliorare su qualcosa, ma stasera mi sembra davvero andare a cercare il pelo nell'uovo. La squadra ha avuto una reazione di carattere, di calciatori di livello e di squadra che porta dentro il campo i suoi tifosi e l'amore che hanno per questa squadra. Gli si fanno i complimenti ai ragazzi, squadra con gli attributi questa sera".

23.27 Termina la conferenza stampa di Luciano Spalletti.