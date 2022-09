live PSG, Galtier: "Allegri pensa al Benfica? Ha la malizia tipica dei tecnici italiani..."

17.45 - Prima giornata di Champions League e subito una grandissima sfida per la Juventus. Forse quella più complicata: davanti ha il Paris Saint-Germain del tecnico Christophe Galtier. Il nuovo allenatore del PSG ha la missione di riuscire dove i suoi predecessori hanno fallito: vincere la Champions.

E' lui a presentarsi nel giorno della vigilia in conferenza stampa.

Quanta eccitazione c'è per questa partita?

"Dopo la vittoria a Nantes, ho visto che i giocatori si sono concentrati sulla gara di domani. La adoriamo, è la prima volta che vedo giocatori che si concentrano così presto su una gara, a livello collettivo e individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene, di prepararsi bene. C'è voglia di iniziare con questa bellissima squadra".

Condividi l'idea che il PSG sia la squadra favorita?

"No. Sarebbe riduttivo dire questo nei confronti delle altre. Ogni anno ci sono 8-9 squadre che potenzialmente possono vincere la Champions: ci sono squadre favorite che non arrivano alla fine, ci sono sorprese, scenari imponderabili con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere. Dire che siamo i favoriti.. Non lo penso. Qui ci sono i migliori giocatori".

Vitinha può esserci?

"Sì, ha fatto tutto l'allenamento, tatticamente e contro i compagni".

Che squadra è la Juventus?

"Ha esperienza, è difficile da battere. Ora si dice sia in difficoltà ma partendo dalla sua organizzazione è difficile da gestire, creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa. Sono molto forti sulle transizioni, vanno in profondità e hanno anche Vlahovic davanti".

Allegri ha detto che l'avversario è il Benfica, non voi...

"Ha più esperienza di me e ha la malizia dei tecnici italiani che rispetto molto".

Sente pressione?

"L'ho accettata quando ho accettato questo incarico. Non sento pressione per la Champions, ho voglia di giocarmela, di far vedere cosa possiamo fare. Non vuol dire che non ci sia, dico che non c'è in più".

Donnarumma è il vostro titolare?

"La gerarchia è così: sono contento delle performance di Donnarumma, lavora molto, partecipa alla competizione e deve essere disponibile se c'è bisogno. Sono contento di quel che dà alla squadra".

Di Maria non ci sarà: può aiutarvi e cosa avrebbe potuto dare alla Juventus?

"E' un peccato che Di Maria non possa tornare, ha scritto belle pagine qui. E' stato esemplare, ha fatto bene, non posso essere felice del suo infortunio perché gli sarebbe piaciuto giocare. Dà esperienza, ha un sinistro di grande qualità ma sono certo che chi lo sostituirà sarà di livello".

17.56 - Finisce qui la conferenza stampa di Christophe Galtier.