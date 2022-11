live RFS Riga-Fiorentina, Quarta: "Sto bene e gioco. Cerco di dare il massimo"

Insieme a Vincenzo Italiano, in conferenza stampa in vista dell'ultima sfida del girone di Conference League contro l'RFS Riga, interverrà il difensore Lucas Martinez Quarta. Tra pochi minuti segui il live testuale su TMW!

18.10 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa è scattato per rivedere il vero Quarta?

"L'anno scorso ho avuto tanti alti e bassi, poi ho avuto il Covid e non sono tornato al meglio. Poi gli altri centrali stavano bene e il mister gli ha dato continuità. Io ho capito che dovevo continuare a lavorare. Adesso con una buona preparazione atletica e anche trovando la continuità giusta, adesso ho un po' di fiducia e cerco di dare il massimo sempre".

Dove si sente cresciuto e dove può migliorare?

"In queste ultime partite il mister ci chiede concentrazione ed ho capito che quello è fondamentale, soprattutto per un difensore. Mi sento cresciuto anche nei duelli. Sempre ci sono cose per migliorare ma cerco di imparare ogni giorno e di lavorare per questo. Faccio di tutto per crescere e dare una mano alla squadra".

18.24 - Termina qui la conferenza stampa.