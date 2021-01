live Roma, Fonseca: "Di Dzeko parleremo. La mia valigia è sempre pronta"

22.55 - Finisce 3-1 all'Olimpico con la Roma che schianta il Verona nel primo tempo. In gol Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral per i giallorossi, mentre nella ripresa accorcia Colley ma senza impensierire la squadra di Fonseca che torna al terzo posto in solitaria. Di seguito le parole del tecnico portoghese in conferenza stampa:

Inizia la conferenza

"Abbiamo affrontato la miglior difesa del campionato, nessuno gli aveva fatto tre gol. Nel primo tempo abbiamo fatto una gara molto concreta. Era importante giocare così contro una squadra che marca uomo a uomo".

Come commenta gli ultimi dieci giorni?

"Quello che ho fatto in questi dieci giorni è quello che ho fatto sempre: ho mantenuto l'equilibrio e mi sono concentrato sulla squadra. Ho continuato a lavorare e mantenere l'equilibrio è fondamentale"

Su Dzeko

"Avremo tempo di parlare di questo, è più importante vedere quello che hanno fatto questi giocatori"

Lei ha detto che ha sempre la valigia pronta...

"Sta sempre pronta"

Un messaggio per il dottor Manara

"Voglio mandare un abbraccio al nostro dottore Manara che è in ospedale"

23.15 - Termina la conferenza