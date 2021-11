live Roma, Mourinho: "Abraham non è un problema. Zorya? Domani è una finale"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.45 - José Mourinho dopo la rifinitura di questa mattina torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani dell'Olimpico contro lo Zorya. Di seguito le parole del tecnico portoghese:

14.14 - Inizia la conferenza stampa

Il girone si è complicato, che gara sarà domani con lo Zorya?

"E' molto obiettivo: se vinciamo siamo dentro se perdiamo siamo fuori. Un pari lascia aperto e con il destino ancora nelle nostre mani. Per noi sarà una finale, così come per noi. Sarà dura andare avanti mesi con campionato e Conference, ma è un problema che vogliamo avere".

Cosa si aspetta da Zaniolo?

"Non mi aspetto nulla di particolare da Zaniolo, mi aspetto tutto dalla squadra. Da squadra abbiamo vinto a Genova e così dobbiamo continuare a fare. Quello che ho detto a Genova, nel modo in cui ha festeggiato è come se avesse giocato 90 minuti come tutti".

Rui Patricio è tra i migliori portieri del campionato, ma il turn over in coppa non ci sarà?

"Sarà confermato. Non è Rui che sta tra i migliori portieri del campionato, siamo noi che prendendo tre gol a Venezia o a Verona riusciamo comunque a rimanere lì tra le squadre con la miglior performance difensiva. Fuzato sta lavorando bene, ma dipende dalle situazioni. Se deve giocare una partita di Serie A o di Conference League non sarà un problema. Dormirei tranquillo. Ho fiducia totale".

E' soddisfatto di Abraham?

"Sono contento. Ovviamente quando sei attaccante di una squadra che crea tanto e che per filosofia è offensiva di solito hai la possibilità di segnare di più. Lavora tanto per la squadra e aiuta tanto nel creare gioco e per me non è un problema. Sono felice di lui, anche difensivamente. Mi sembra che è più giocatore di squadra, ha imparato ad avere un'altra dimensione che prima non aveva. Ovviamente penso che arriveranno anche più gol e avrà tutto. Avrà lavoro di squadra e i gol. In questo momento non sono preoccupato. Ha avuto un piccolo calo dopo un inizio forte. Ha colpito tutti, anche i tifosi. Il piccolo calo è normale soprattuto dopo l'infortunio che lo ha costretto a giocare con qualche limitazione. Gioca domani, così come Rui Patricio e Zaniolo".

Con i recuperi di Vina e Calafiori continuerà a giocare a tre?

"A me non piace giocare a cinque perché una cosa è un concetto di tre e un'altra è di cinque. Abbiamo perso tutti i terzini sinistri e in quel momento la possibilità di giocare a tre con El Shaarawy che non è un terzino era una soluzione che ci ha portato risultato a Genova e non a Venezia. La rosa non è costruita per giocare a tre, non hai solo 4 centrali sennò. Non hai nemmeno tutte quelle ali d'attacco. La verità è che abbiamo giocato bene e i calciatori si sono sforzati di adattarsi. E' una dinamica buona per qualche calciatore e magari è qualcosa che dobbiamo avere sempre in tasca come un'opzione. Quando recuperiamo tutti i giocatori l'obiettivo è tornare al modello che volevamo costruire. Questa di solito è una cosa che si fa dopo anni di lavoro, per forza dell'emergenza siamo stati costretti a sviluppare questo nuovo modo di giocare e sono contento. Cercheremo equilibrio. Giocherà Veretout. Vina e Calafiori si sono allenati e ora abbiamo la riunione per decidere sulle loro condizioni. Penso che è possibile che ci siano".

Cosa ha capito della Roma fino a questo momento?

"Conosco meglio i miei giocatori. El Shaarawy non pensavo potesse giocare in questo modo, ha avuto un'evoluzione dove ora gioca 90 minuti e a Genova salva sulla linea di porta. Ci sono giocatori che non conoscevo e sto imparando molto da loro".

Cosa pensa dello Zorya?

"Abbiamo analizzato tutto quello che era possibile analizzare. Tutte le partite fatte in campionato e in Conference League. Esiste un rispetto per l'avversario"

14.30 - Termina la conferenza stampa