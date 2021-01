live Sassuolo, De Zerbi: "Orgoglioso ma arrabbiato. Non ci accontentiamo più"

23:05 - Roberto De Zerbi commenta la sconfitta per 3-1 del Sassuolo contro la Juventus all’Allianz Stadium nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Da cosa è stata portata la volontà di vincere? Cosa le ha offerto la Juve?

“Niente he che no fosse il nostro dna e quello che diva il campo. Non l’ho pensato per presunzione ma per essere fedele a quello che siamo noi nella paritta che stavo analizzando nella mia testa”.

Oggi torna a casa arrabbiato?

“Torno a casa orgoglioso dei miei giocatori ma allo stesso tempo arrabbiato. Non ci accontentiamo più, poteva essere così due anni fa. Adesso non più nonostante sia contro la Juve, in 10 gli abbiamo tolto il predominio”.

