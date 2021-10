live Sassuolo, Dionisi: "Pari sarebbe stato risultato giusto. Siamo stati bravi"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20:50 - Alessio Dionisi commenta la vittoria per 2-1 del Sassuolo contro la Juventus all’Allianz Stadium nella decima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore neroverde in diretta.

21:00 - Dionisi prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Vittoria storica, qual è la soddisfazione?

“Dopo il pareggio la partita forse è diventata da 1X però siamo stati bravi a non abbassarci perché se porti la Juve in area succede qualcosa. Sono stati bravissimi quelli che sono entrati così come la squadra tutta. Non era facile rimanere in partita con una Juve che voleva vincere a tutti i costi. Con il pari saremmo stati contenti e sono sincero forse la Juve lo meritava anche. Il grande merito è stato quello di non disunirci”.

Quando ha pensato di poter vincere?

“Passati i primi dieci minuti dove la pressione della Juve ci ha messo in difficoltà i ragazzi mi lasciavano tranquillo, forse non abbiamo concluso quanto potevamo. Però siamo stati bravi a non farli ripartire, nel primo tempo stavamo giocando alla pari. L’all-in che ha fatto la Juve nel finale abbiamo cercato di difenderci ma non troppo perché poi abbiamo sfruttato l’occasione come potevamo. Ci credevamo”.

Questa partita cambia il vostro percorso?

“Lo spero, mi piacerebbe di sì ma lo spero. Non siamo cambiati, siamo gli stessi. Ho sempre avuto fiducia, le squadre che hanno un obiettivo finale non si disuniscono dopo una partita del genere. Se sarò bravo a dare consapevolezza sì, faremo sempre meglio. Non dobbiamo dimenticare che nel nostro percorso c’è stato già un giro a vuoto”:.

Frattesi può rappresentare il futuro del calcio italiano?

“Davide sta crescendo, è partito zoppicando però con la testa giusta. Abbiamo giocatori di qualità bravi i compagni e bravo lui. Passa da questi momenti, se vuole fare il giocatore deve essere più umile di prima. Ha margine di crescita, ma ne abbiamo tanti che ne hanno. Deve dare continuità. Credo oggi sia uscito per l’infortunio avuto prima della gara precedente, ha chiesto il cambio perché il dolore aumentava. Credo e spero che non ci saranno problemi”.

L'avevate studiata così?

"Noi cerchiamo di essere noi. La Juve nel secondo tempo ci ha fatto abbassare tanto, credo che oggi ci siano tanti meriti nostri. Non so dove abbia sbagliato la Juve. Se fosse finita pari non ci sarebbe stato niente da recriminare ma credo che nel nostro percorso sia stato giusto aver vinto stasera anche se credo che nel computo finale di tutto il pari sarebbe stato il risultato giusto".

La crescita di Maxime Lopez?

"Maxime ha tanta qualità ma anche quantità, in campo mette meno personalità di quella che ha. Quando la palla ce l'hanno i compagni lo percepisco meno, deve crescere. Può fare questo passaggio, se non lo fa è un problema anche per noi".

Questo è il modulo giusto?

"Non è detto, mancavano Boga e Djuricic oggi. Abbiamo giocatori che sanno giocare tra le linee pur non partendo da qui. Oggi è andata così e abbiamo interpretato bene, dipende anche dai giocatori che avrò a disposizione e dall'avversaria".

21:09 - Termina ora la conferenza stampa di Alessio Dionisi.