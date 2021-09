live Torino, Pobega: "Voglio crescere. Juric? Si vede benissimo la sua impronta"

Arrivato in prestito secco dal Milan, Tommaso Pobega ha già iniziato da qualche giorno la sua nuova avventura al Torino: dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il centrocampista classe 1999 verrà presentato ai media presenti. Premi F5 per aggiornare la diretta.

Ore 16.17 - Comincia la conferenza stampa di Pobega.

Oltre al calcio, studi ancora.

"Ho deciso di iniziare un percorso universitario per continuare ciò che avevo fatto alle superiori, creandomi un secondo piano per trovare qualcosa per il dopo carriera o interessi nuovi. Ho finito il primo anno di economia, sono indietro con qualche esame e sto facendo il secondo anno della triennale".

Dove ti vedi meglio in campo?

"Mi dedico molto al lavoro, il posto migliore è dove trovo la mia continuità. La posizione verrà valutata dal mister, io cercherò di interpretarla al meglio. Posso adattarmi, io voglio dare un apporto fisico e di intensità: è ciò che do alla squadra. Dovrei lavorare sul ruolo di play, con il lavoro si può fare tutto"

Arrivi in prestito dal Milan: cosa significa per te?

"Cerco di esternarmi da queste considerazioni, pensando stagione per stagione. In C volevo fare bene lì, ogni anno ho lavorato con questa idea. E anche ora ho la stessa mentalità, di migliorarmi e di crescere"

Com'è stato l'impatto con Juric?

"Ho visto subito la sua impronta, è importante per un giocatore saper cosa deve fare in campo"

Che squadra hai visto a Firenze?

"Non siamo riusciti a fare ciò che volevamo: a volte succede, l'importante è avere chiari gli errori. Ci stiamo lavorando, cercando di risolverli"

Da che punto di vista vuoi crescere maggiormente?

"Lo puoi fare sotto tanti aspetti: palleggio e gestione dei momenti, l'anno scorso ogni tanto mi mancava"

Chi ti ha convinto ad accettare il Toro?

"La scelta è venuta da me e dal mio procuratore, che era in contatto con il direttore e con il mister. E' stato facile conciliare tutto, da me c'era una chiara apertura. Le tempistiche sono state un po' lunghe, ma l'accordo c'era già da qualche giorno"

Cosa cambia nel giocare in prestito?

"Non ho scelto io le dinamiche, io posso dire che a me non cambia niente: ogni anno mi metto a disposizione della squadra e poi chissà cosa può succedere. Non spetta a me decidere le modalità del trasferimento"

Che campionato sarà per il Toro?

"E' una società importante, storica e ambiziosa. Da dentro ho visto che siamo tanto ambiziosi, vogliamo sempre il meglio. Non so dire dove arriveremo, ma cercheremo di fare il meglio possibile"

Ore 16.27 - Termina la conferenza stampa di Pobega.