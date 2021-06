Liverani: "A Parma stagione nata storta con tanti problemi. DiFra al Verona non mi stupisce"

vedi letture

Ospite di Sportitalia, l’ex allenatore del Parma, Fabio Liverani, ha commentato il possibile addio di Donnarumma all’Italia: ”È un’operazione a parametro zero, quindi è evidente che squadre come il PSG o i top club europei possano alzare l’ingaggio. Perdere un portiere del ’99 è un dispiacere, ma le squadre italiane non riescono a mantenere questo status di ingaggio”.

Stupito da Di Francesco al Verona?

“No, non mi stupisce. È un allenatore tra quelli che, come me, la stagione scorsa hanno fatto fatica. Tutti quelli che hanno cambiato nella stagione del Covid abbiamo fatto abbastanza fatica. A Parma le cose sono andate sempre peggiorando, è stata una stagione nata storta con tante problematiche, altre situazioni sono andate meglio: Di Francesco viene da una stagione negativa ma ha fatto bene a Roma e Sassuolo, probabilmente si sposa bene col calcio del Verona, vedremo come andrà”.