Llorente ha avuto Allegri alla Juve: "Ha conoscenze calcistiche notevoli. All'Italia uno così servirebbe"

"Non è un caso che la Juve abbia raccolto tanti risultati dal momento in cui ha sistemato la difesa. E non è un caso che il Milan sia calato quando dietro ha iniziato a concedere qualche gol di troppo". A parlare così è Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, che a Tuttosport fa le carte alle due squadre in vista della sfida di domani a San Siro. "Il prossimo anno saranno entrambe da titolo se nell’organizzazione difensiva, più che in quella offensiva, cresceranno".

Tra i vari temi, Llorente si sofferma anche su mister Allegri, che lo stesso spagnolo ha avuto ai tempi della Juventus: "Se lo vedrei bene anche in Nazionale? Può fare bene dappertutto, perché ha conoscenze calcistiche notevoli e gestisce i gruppi alla perfezione. Sa capire ogni giocatore. Non credo che il Milan lo lascerà andare facilmente. Certo, all’Italia uno così servirebbe: non ha senso che la nazionale azzurra sia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila".