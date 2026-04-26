Milan-Juventus, ospite speciale a San Siro: Llorente manda un messaggio ai bianconeri

Non solo tre punti in palio, ma anche un passaggio fondamentale nella corsa alla Champions League. La Juventus si prepara ad affrontare il Milan a San Siro con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso di crescita, in una sfida dal peso specifico elevato.

A sostenere la squadra di Torino, sugli spalti, ci sarà anche un volto noto e particolarmente amato: Fernando Llorente. L’ex attaccante spagnolo, rimasto molto legato all’ambiente bianconero, ha deciso di essere presente a Milano per far sentire il proprio supporto in una gara così significativa.

Attraverso i canali ufficiali del club, è stato condiviso anche un video direttamente dallo stadio, con un messaggio rivolto ai tifosi: “Ciao, come state juventini? Sono passato a San Siro, che grande serata ci aspetta, una grande partita. Un abbraccio a tutti e forza Juve”.