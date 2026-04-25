Llorente: "Juve, fai il possibile per tenere Vlahovic. Leao? I campioni non vivono di alti e bassi"

"La Juve sta andando forte: col quarto posto blindato penso che in qualche modo troveranno più serenità in tutto, anche nel raccogliere i frutti delle prestazioni". A parlare così è Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, che a Tuttosport fa le carte alla squadra prima della sfida di domani a San Siro contro il Milan: "Spalletti ha dato tanto alla squadra: nei dettagli la squadra è maturata tanto, in Champions sono stati anche penalizzati dall’arbitraggio al ritorno contro il Galatasaray".

Da ex attaccante, Llorente dà anche un consiglio alla Juventus su Vlahovic: "Mi è piaciuto il carattere di Dusan quando si è imposto, prima dell’infortunio, dopo tutte le polemiche dei mesi estivi. È stato un leader, fossi nella Juve farei il possibile per tenerlo: a David e Openda è mancata fiducia, a lui no, forse ha qualcosa in più a livello di personalità".

In casa Milan, non si può non parlare di Rafael Leao e della sua stagione: "È straordinario per i colpi che ha, ma gli manca continuità di rendimento. Ha qualità enormi, deve potersi esprimere con regolarità", afferma Llorente prima di concludere: "I campioni non vivono di alti e bassi".