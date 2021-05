Lo Spezia è salvo. Il tecnico Italiano esce fuori dallo stadio per festeggiare con i tifosi

Grande festa a La Spezia per la salvezza raggiunta dagli uomini di Vincenzo Italiano dopo il successo sul Torino per 4-1. Al termine del match e dopo la festa negli spogliatoi, il tecnico è uscito dallo stadio per raccogliere il tributo dei tifosi, accorsi numerosi per festeggiare al fianco della squadra. I tanti sostenitori presenti hanno intonato cori all'indirizzo dell'allenatore, come testimoniano le immagini di TMW all'esterno del Picco.