Lo Spezia libera Italiano solo con la clausola: club indispettito dal tecnico e dai viola

Il quotidiano Il Secolo XIX edizione La Spezia fa il punto sul futuro di Vincenzo Italiano, allenatore sempre più vicino al passaggio alla Fiorentina del "dopo Gattuso". Lo Spezia, si legge, per liberarlo accetterà solo il pagamento della clausola rescissoria da 1 milione di euro, escludendo quindi il possibile inserimento di giocatori nell'operazione (si era parlato di Ranieri e Saponara). La famiglia Platek sarebbe comunque molto amareggiata per il modus operandi della Fiorentina e del suo patron Rocco Commisso, così come dal comportamento dello stesso Italiano che ha aperto fin da subito al passaggio in viola.