Lo Spezia parte forte ma la Roma è viva: all'Olimpico è 2-1 per i liguri al 45'

vedi letture

Si chiude la prima frazione di gara all'Olimpico con lo Spezia in vantaggio 2-1 in casa della Roma. La prima occasione della partita arriva dopo appena 30 secondi ed è di marca giallorossa. Retropassaggio errato di Erlic per Krapikas sul quale Borja Mayoral si avventa come un falco. L’attaccante della Roma salta il portiere dello Spezia ma calcia altissimo. Al quarto minuto un tocco al volo di Saponara libera Maggiore in area di rigore atterrato da Cristante. Ghersini non ha dubbi e assegna la massima punizione per i liguri. Dal dischetto si presenta Galabinov, Pau Lopez intuisce ma non può evitare il vantaggio dello Spezia. Al quarto d’ora lo Spezia trova già il raddoppio. Rinvio sbagliato di Kumbulla intercettato da Maggiore che di testa serve Galabinov. Perno dell’attaccante bulgaro per Saponara che con un delicato destro a giro supera Pau Lopez.

Reazione giallorossa - La risposta giallorossa arriva al 22’ quando una conclusione di Pellegrini si perde sul fondo. Cinque minuti più tardi Spinazolla fa ammattire Vignali in area e calcia in diagonale mettendo sul fondo. Passano sessanta secondi e Pellegrini prova a calciare dalla distanza ma Krapikas si distende e respinge. La Roma adesso è in partita e alla mezz’ora Bruno Peres scatta sulla destra e serve al centro Borja Mayoral la cui conclusione di prima termina a fondo campo. Al 40’ Ismajli tocca Pellegrini in area di rigore, Ghersisi non ha dubbi e indica per la seconda volta il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso numero 7 giallorosso che fa sedere Krapikas e riapre il match.

SEGUI IL LIVE TMW DEL MATCH!