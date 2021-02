Lo strano caso di Callejon a Firenze: gennaio senza scossoni, ma il futuro sembra segnato

Si era presentato a Firenze con tanta voglia di far ricredere gli scettici, José Maria Callejon. L'addio al Napoli dopo 7 anni aveva lasciato l'amaro in bocca e dopo un'estate di trattative alla fine aveva scelto la Fiorentina. "Io il dopo Chiesa? Sono semplicemente Callejon", aveva detto lo spagnolo il giorno del suo sbarco in riva all'Arno. Inizialmente frenato da una condizione fisica da ritrovare e dalla positività al Covid, lo spagnolo ha poi pagato il cambio di allenatore con Cesare Prandelli che, pur lodandone impegno e professionalità, lo ha utilizzato con il contagocce. Sono 10 le presenze stagionali in campionato, la maggior parte delle quali da subentrante, con 1 assist all'attivo. Un rendimento al di sotto delle aspettative, tanto che a gennaio il suo addio sembrava ad un passo. Alla fine Callejon è rimasto in viola, ma il futuro resta da scrivere.

Il contratto c'è ma i dubbi rimangono - Senza considerare le opzioni di prolungamento, Callejon ha un accordo con la Fiorentina fino al 2022. E il suo stipendio da 2,2 milioni pesa, sul monte ingaggi della squadra. Da qui i logici e naturali ragionamenti in vista del futuro: lo stesso Callejon si sente ancora giocatore di alto livello e vorrebbe vedere il campo con più continuità. La Fiorentina, da parte sua, valuterà il suo impiego in questa seconda parte di stagione per poi decidere di conseguenza. In Italia era stato cercato dal Parma, in Spagna ha tante pretendenti, su tutte il Granada. Due piste, ma non le uniche, che potrebbero riaccendersi senza troppe difficoltà in questi mesi nel caso in cui lo spagnolo dovesse continuare a restare ai margini delle rotazioni del tecnico di Orzinuovi. Ammesso e non concesso che sia ancora lui l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno.