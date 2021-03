Lo strano caso di Yunus Musah: il talento del Valencia può essere conteso da 4 Federazioni

vedi letture

Dopo aver perso Jamal Musiala, che ha deciso di giocare per la Nazionale tedesca, la Federcalcio inglese sta facendo di tutto per convincere Yunus Musah. Classe 2002, l'esterno offensivo del Valencia ha una grande possibilità di scelta: nonostante abbia disputato la Gold Cup con gli USA, il ragazzo può ancora vestire la maglia di Inghilterra, Italia e Ghana.

Nato a New York, dove sua madre si trovava in vacanza, Musah ha origini ghanesi e ha vissuto i suoi primi nove anni di vita in Italia, a Castelfranco Veneto, ma per motivi familiari si è trasferito a Londra, dove è riuscito a entrare nell'Academy dell'Arsenal. Il ragazzo ha già vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili dei Three Lions, dall'Under-15 all'Under-18, ed è una delle poche note liete del Valencia, con cui ha disputato 26 partite in stagione (con 2 gol). Sulle sue tracce in passato c'era anche la Juventus e chissà se il suo futuro potrà essere ancora nello Stivale. Prima, però, c'è una decisione importante da prendere: Southgate è fiducioso, la FA non può permettersi un altro fallimento.