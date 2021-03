Locatelli: "Dopo il primo gol Antonelli mi disse: "Ora le ragazze penseranno anche che sei bello'"

vedi letture

Nel corso della intervista ai canali ufficiali, Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato anche del suo primo gol in Serie A, segnato con la maglia del Milan proprio ai neroverdi: "Eravamo sotto, entro, riusciamo a pareggiare con il mio gol e nel momento in cui calcio non penso a niente. Guardo la palla sotto al sette, inizio a correre, non riesco a descrivere quelle emozioni. Ho cominciato a correre, mi hanno buttato giù i miei compagni, non capivo niente. Fu veramente bellissimo. Dopo la partita feci l’intervista a bordo campo piangendo e al rientro in spogliatoio i miei compagni mi menarono, sberle sulla testa, è stato veramente toccante e bellissimo, mi ricordo tutti i miei compagni che mi facevano complimenti sinceri. Il più scherzoso fu Luca Antonelli che mi disse: ‘Adesso le ragazze penseranno anche che sei bello’. Veramente bello".