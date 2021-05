Locatelli la apre, Bruno Alves la riacciuffa: all'intervallo è 1-1 tra Parma e Sassuolo

Primo tempo divertente al “Tardini”, dove all’intervallo il risultato fra Parma e Sassuolo recita 1-1. Al gol di Manuel Locatelli dal dischetto, risponde una perla di Bruno Alves al volo di destro, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gara pimpante, con la ripresa che promette spettacolo.

LE SCELTE - Formazioni quasi del tutto confermate rispetto alle attese della vigilia, con D’Aversa che sceglie ancora di puntare sulla linea a tre che bene ha fatto a Roma contro la Lazio, scegliendo solo Bruno Alves al posto di Bani come novità, e schierando Cornelius in avanti, a pochi passi da Brunetta, il più in forma dell’ultimo periodo in casa crociata. Nel Sassuolo De Zerbi affida il centrocampo a Locatelli e a Maxime Lopez, che vince il ballottaggio con Obiang, e sorprende con Defrel nel trio alle spalle di Raspadori, con Berardi e Boga larghi sulle fasce.

INIZIO FRIZZANTE - Il Parma si fa subito vedere dopo pochi minuti dall’inizio della gara con una cavalcata di Brunetta, che brucia sul tempo Chiriches ma una volta entrato in area si allunga la sfera regalandola a Consigli. Il Sassuolo non si fa attendere e pochi secondi dopo lo squillo dell’argentino fa tremare i tifosi crociati con Berardi, che liberato in area da Boga spara alto da buona posizione. La partita è vivissima e al quinto minuto il Parma ha un’occasione enorme con Sohm, che quasi con un rigore in movimento sciupa uno splendido passaggio di Hernani che lo aveva liberato contro Consigli, calciando sul fondo. Con l’andare della gara il Sassuolo preme più sull’acceleratore e prende le redini della gara in mano: Boga si inserisce bene in area dopo uno scambio con Locatelli e si vede la porta sbarrata da Sepe, poi Defrel, da due passi, non riesce ad imprimere forza al pallone con il mancino su cross di Berardi, regalando a Sepe una comoda presa. Tocca poi ancora a Berardi calciare verso la porta di Sepe dopo una fortunosa sponda di Raspadori, senza però riuscire ad incidere.

LOCATELLI SEGNA, ALVES PAREGGIA - Forte di una manovra più incisiva, il Sassuolo entra più volte in area di rigore del Parma, e grazie ad un lancio lungo Berardi si trova solo contro Sepe complice una marcatura blanda della difesa di D’Aversa. L’esterno però si fa ipnotizzare dal portiere, ma sulla respinta Raspadori raccoglie e viene falciato in area da Busi. Piccinini non ha dubbi e fischia il calcio di rigore, trasformato in maniera glaciale da Locatelli, che spiazza Sepe con un destro aperto. Il Sassuolo sembra aver fatto il più sbloccando la gara, ma dal nulla il Parma trova il pareggio, grazie ad un gioiello di Bruno Alves. Su una punizione battuta dalla destra da Hernani, il capitano crociato, solissimo sul secondo palo, calcia al volo con l'interno del destro, spedendo all'incrocio dei pali il pallone che vale l’1-1, con Consigli incolpevole. Il finale di primo tempo è equilibrato, e dopo un minuto di recupero, l'arbitro Piccinini manda le squadre a riposo.

