Lodoli sul derby della Capitale: "Campagna acquisti sbagliata. Inzaghi? Credo che resterà"

Marco Lodoli, scrittore e insegnante di italiano, parla del derby della Capitale dalle colonne della Gazzetta dello Sport: "C’è stata una campagna acquisti sbagliata di cui paghiamo le conseguenze. Ha retto la vecchia guardia. Ma la Lazio, a differenza di altre squadre di alta classifica, non ha avuto ricambi all’altezza dei titolari. In quel senso, è mancato quel qualcosa in più di energia e di giovinezza. Inzaghi? Non capisco perché la situazione del rinnovo sia stata trascinata così a lungo. Loro sono come professionisti dello spettacolo che possono avere richieste più allettanti. Ma credo che Simone per la Lazio, la famiglia e la città alla fine resterà. No, non andrà al Tottenham".