Di Lorenzo a vita al Napoli? Possibile il rinnovo fino al 2029 (e poi il ritiro)

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli potrebbero dirsi di "sì" ancora e, magari, per sempre. Il capitano azzurro infatti secondo quanot riportta Il Mattino oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con un prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per una ulteriore stagione rispetto all'attuale scadenza di contratto, per poi essere pronto a dire addio al calcio, nella sua Napoli.

Non si tratterebbe di una questione di cifre, ma più per la volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora avrà compiuto 36 anni e potrebbe essere dunque pronto a smettere. La trattativa potrebbe profilarsi come rapida, visto che da parte sua il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe al desiderio del giocatore di prolungare per un ulteriore anno.

Nel 2029 Di Lorenzo sarà arrivato a 10 stagioni con il Napoli, visto che è arrivato nel 2019. Fino ad ora ha raccolto 305 presenze in azzurro, con 20 gol all'attivo.