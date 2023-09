Lotito: "Io amo dire che non vendo sogni, ma solide realtà. E la Lazio sul campo è competitiva"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare del mercato biancoceleste appena concluso ai microfoni di Radio Roma Sound fm90. "Io arabo del calcio italiano? Adesso che c’entrano i soldi? Un conto è l’aspetto tecnico e un conto è l’aspetto economico. Io non penso che il denaro sia esaustivo ai fini di allestire una grande squadra. Come si dice? I soldi non sono tutto, ma aiutano a vivere meglio. Effettivamente aiutano, ma non è che sono determinanti. Sicuramente una grande campagna acquisti necessita di denaro per poter comprare i giocatori, ma è altrettanto vero poi che noi abbiamo saputo amministrare la campagna acquisti con delle scelte, che penso e mi auguro, possano premiare alla fine del campionato", le parole riportate da lalaziosiamonoi.it.

Sul campionato appena iniziato: "Io amo dire che non vendo sogni, ma solide realtà. Io sono per la politica dei fatti e non delle parole. In campo non ci vado io, ma penso di aver messo il club nella condizione di avere una squadra competitiva. Poi sul campo ci vanno i giocatori e mi auguro che possano esprimere tutto il loro potenziale per potersi confrontare alla pari, se non altro, con gli altri club".