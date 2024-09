Luca Pellegrini al Galatasaray? Lazio scelta della dirigenza. Per Sarri non era priorità

Un anno fa Luca Pellegrini era stato motivo di scontro per la Lazio, così come diversi altri movimenti fatti durante il calciomercato. Perché Sarri chiedeva un giocatore e, per un motivo o per l'altro, ne arrivava uno diverso. Spesso anche non la seconda scelta, oppure in una shortlist. Uno di questi, appunto, è l'ex Juventus che era reduce da sei mesi non straordinari, per usare un eufemismo, all'Eintracht Francoforte, più un altro prestito proprio in biancoceleste, dove non aveva convintofino in fondo. Era certamente però l'obiettivo più semplice da centrare, con un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro con la Lazio che, dunque, non lo ha ancora pagato.

Ora, appunto, c'è il Galatasaray che lo ha nella sua lista di nomi principali. E non è strano che la Lazio non abbia probabilmente l'intenzione di mettersi in mezzo, cioè di fare barricate per mantenerlo in rosa. A quel punto rientrerebbe Elseid Hysaj nella lista - da cui è attualmente fuori ma che prevede un cambio in caso di partenza di Pellegrini - probabilmente risolvendo un altro problema.

Così uno di quelli che è stato un motivo di disaccordo fra l'ex tecnico e la Lazio si è rivelato come un'opportunità sprecata. Diciannove le presenze in campionato nella scorsa stagione, solo otto da titolare. Ventisei in totale, senza mai brillare del tutto.