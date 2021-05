Lucarelli promuove Juric: "Profilo molto interessante perfetto per quel che chiede il cuore Toro"

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport, il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha parlato anche del Torino e dell’approdo in panchina di Ivan Juric: "E' un profilo molto interessante, discepolo di Gasperini e propone quel tipo di calcio aggressivo. Perfetto per quel che chiede il cuore Toro. Poi riesce sempre a valorizzare i giocatori che ha in rosa e credo sia un bellissimo colpo per il Toro, sperando che riescano a trovare un po’ più di serenità e programmazione".