Lucas Hernandez chiama in Nazionale il fratello Theo: "Devastante da quando è al Milan"

Lucas Hernandez chiama suo fratello Theo in Nazionale francese. Il difensore del Bayern Monaco e dei Bleus, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così sulla mancata convocazione del laterale del Milan da parte del ct Deschamps: "Theo sta andando alla grande da un punto di vista offensivo, è sicuro col pallone e penetra con facilità tra le linee avversarie. Sta facendo un'ottima stagione, proprio come l'anno scorso. Continuare a progredire e fare bene dipende solo da lui. Personalmente spero che un giorno possa essere qui con noi, ma non è una scelta che spetta a me. Da quando ha firmato per il Milan è migliorato molto e lo si vede in ogni partita, segna gol e fa assist a ripetizione. È mio fratello e io sono quindi di parte, ma è anche un ottimo giocatore. Mi piace molto e mi auguro di vederlo presto qui in Nazionale".

