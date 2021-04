Lukaku: "Bella scelta venire all'Inter. Conte ha fatto tantissimo per avermi"

Mattatore nel successo sul Bologna, Romelu Lukaku ha parlato a Inter TV dopo la partita: "Sono molto contento, la partita è stata difficile ma abbiamo vinto e abbiamo fatto un bello step. Dobbiamo continuare così".

Sei a 20 gol in due stagioni consecutive con l’Inter. Che momento è per te?

"Bello, ho fatto una bella scelta a venire all’Inter perché ho visto il livello dei giocatori e delll’allenatore, che ha fatto tantissimo per avermi. Io lavoro per la squadra e la aiuto, senza la squadra non sono nessuno. Facciamo un bel lavoro tutti insieme, vogliamo vincere: c’è un obiettivo e dobbiamo continuare così".

Come gestisci la pressione?

"Mi piace, mi dà stimoli. A livello di mentalità tutti siamo cresciuti, cambiando la pressione in energia positiva. E questo aiuta in campo".