Lukaku punto fermo dell'Inter: obiettivo classifica marcatori e battere i record personali

Romelu Lukaku è sempre più simbolo di questa Inter. L'attaccante è sempre stato impiegato da mister Antonio Conte che non lo ha mai lasciato in panchina per scelta tecnica ma solo quando non era al top della condizione o infortunato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il belga insegue quota 30 reti, sarebbe la seconda volta di fila, e Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica dei marcatori (il portoghese ha segnato 25 gol contro i 21 dell'interista. Non solo. Il numero 9 nerazzurro vuole anche superare i suoi primati precedenti visto che l’anno scorso in campionato ha realizzato 23 reti mentre all’Everton nella stagione 2016-2017 ne ha segnati 25.