Lulù Oliveira sul ritorno di Allegri alla Juve: "Non me lo aspettavo, ma si erano lasciati bene"

vedi letture

Lulù Oliveira, ex calciatore del Cagliari e compagno di squadra di Massimiliano Allegri, ha parlato a TuttoJuve del ritorno del tecnico livornese sulla panchina della Juventus: "Sinceramente non me lo aspettavo. Però si sono lasciati bene. Lui è sempre stato un allenatore che ha badato in primis al risultato: questo è sicuramente un punto di forza per il quale la Juve lo ha voluto scegliere di nuovo. Difensivista? Cura la fase difensiva, è vero, ma bada anche a quella offensiva".

Ritieni che il ritorno di Allegri sia sufficiente per tornare a vincere?

"No, secondo me la Juve ha bisogno di qualche rinforzo. Ma se Max ha accettato di tornare è perché gli sono state date tutte le garanzie del caso".