Mahrez fa la storia e manda il City in finale con una doppietta: "Il lancio di Ederson? Era studiato"

Il Manchester City è in finale di Champions League ed è grande la gioia di Pep Guardiola e dei suoi ragazzi per questo straordinario e storico risultato, conquistato per la prima volta, come emerge dalle dichiarazioni dell'eroe della serata, Riyad Mahrez: "È stata una bella partita. Non abbiamo fatto un buon primo tempo ma abbiamo segnato e questo ci ha messi a nostro agio. Nel secondo tempo avremmo potuto segnare di più, dopo il cartellino rosso è stato tutto più facile. Non l'avevamo preparata solo sulle ripartenze, ma alla fine siamo bravi in ​​contropiede. È così che sono nati i due gol e siamo contenti. Il lancio di Ederson? Era studiato. Sappiamo che è capace di far arrivare la palla dove vuole, lo proviamo sempre e oggi ha funzionato", ha detto a BT Sport.