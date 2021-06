Maksimovic non rinnova col Napoli: nessuna offerta dall'Italia, è destinato all'estero

In un punto sui giocatori in scadenza, Sky Sport ha aggiornato anche circa la situazione legata a Nikola Maksmovic. Dopo Torino e Napoli, visto che il contratto scadrà mercoledì prossimo e non sarà rinnovato, è tempo di una nuova avventura per il centrale serbo che ha offerte soprattutto dall'estero: piace in Russia e Spagna.