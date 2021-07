Malagò: "L'intuizione Mancini è di Costacurta, aveva il fuoco sacro. Merito poi a Gravina"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha così parlato in diretta su Rai 1: "In questi 3 anni la Federazione ha fatto un lavoro straordinario, consideriamo da dove si è partiti. Più che coronato, è stato costruito un sogno: nello sport la casualità assoluta non esiste. C'è un percorso e un progetto, serve la competenza pure nello sport. Quando Mancini arrivò alla nazionale non era assolutamente un nome certo, nella stampa c'era chi tifava per qualcun altro. Federazione e Lega erano commissariate, l'intuizione nacque da Costacurta. Lui e i collaboratori mi dissero che aveva il fuoco sacro. Il merito lo do a Gravina, che ha messo Mancini nella condizione di essere al meglio delle possibilità".