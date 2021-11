Malagò su Galeazzi: "Plasmavi la realtà con un senso di appartenenza unico"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha voluto spendere un pensiero per la scomparsa di Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo venuto a mancare in mattinata: "Le tue telecronache erano poesia, superavano le immagini. Plasmavi la realtà con un senso di appartenenza che faceva la differenza. Hai raccontato le pagine più belle dello sport italiano con passione e competenza: rimarrai con noi, per sempre uno di noi. Ciao Giampiero!".