Man City-Dortmund, formazioni ufficiali: fuori Sterling, Jesus e Aguero. Novità Knauff per il BVB

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions League. A sorpresa Guardiola lascia in panchina sia Aguero che Gabriel Jesus che Sterling. Foden falso 9 con Mahrez e Bernardo Silva a supporto. Terzic lancia il giovanissimo Ansgar Knauff dal 1'. È la prima volta da titolare per il classe 2002 che fin qui ha giocato solo 7 minuti in Champions e 37 minuti in Bundesliga, spalmati in due partite:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones; Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. A disp. Steffen, Trafford, Aké, Sterling, Gabriel Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Ferran Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia. All. Guardiola.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro; Dahoud, Emre Can, Bellingham; Knauff, Haaland, Reus. A disp. Burki, Drljaca, Delaney, Hazard, Schulz, Brandt, Reinier, Meunier, Piszczek, Tigges, Passlack, Reyna. All. Terzic.

ARBITRO: Hategan (Romania)