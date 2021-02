Man United-Milan, Solskjaer su Dalot: "Lo abbiamo mandato in Italia a maturare esperienza"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan, una sfida dal sapore di Champions League. Tornerà a Old Trafford Diogo Dalot, giocatore di proprietà proprio del Manchester United: "Lo conosciamo, ovviamente. È andato lì per fare esperienza in un grande club e ha imparato molto. Ha giocato molte più partite in questa stagione, si è tenuto in forma e si spera di potergli dare un po' di fastidio".