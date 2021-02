Mancherà Lozano? Gattuso: "Va così, il Napoli con la Juve la squadra che ha giocato di più"

Quanto mancherà Lozano? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che in conferenza stampa - alla vigilia della sfida contro il Granada valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League - ha risposto così. "E' un giocatore importante ma non parlerei solo di lui, ci mancano tanti giocatori importanti. E' inutile star qui a recriminare su chi manca e non manca, speriamo di recuperarli il prima possibile. Quest'anno insieme alla Juventus siamo la squadra che non ha mai avuto una settimana tipo, giocare ogni tre giorni e non allenarsi, prendere botte e giocare con le botte non è facile, ma non riguarda solo noi. Però va bene così, è inutile piangerci addosso, bisogna affrontare gli impegni e farlo con grande serietà".

