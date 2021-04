Manchester United, Solskjaer: "Domani servirebbe un'altra prova come quella del 7-1"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League contro la Roma, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha ricordato anche il clamoroso 7-1 con cui i Red Devils umiliarono la Roma nel 2006/07: "All'andata ricordo abbiamo giocato anche in dieci ma fatto un gol fondamentale. Eravamo in formissima in quella gara, speriamo di poter ripetere una prestazione del genere. Non vediamo l'ora di arrivare a questa semifinale, non tutti i calciatori di oggi erano presenti in quel 7-1".

