Mancini bussa al nido delle Aquile: la prima volta in Nazionale di Ricci e dello Spezia

Una settimana che Matteo Ricci ricorderà per tutta la vita. Il centrocampista dello Spezia, infatti, è stato convocato dal commissario tecnico azzurro Roberto Mancini per le partite di qualificazione che l’Italia disputerà contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania dal 25 al 31 marzo prossimi. Un premio alla costanza e alle prestazioni del regista romano che è sempre stato un punto di riferimento nella manovra offensiva di Vincenzo Italiano. Sempre nel vivo dell’azione, è il metronomo di una formazione, quella aquilotta, che sta combattendo alla grande per mantenere una categoria conquistata per la prima volta lo scorso agosto. Un elemento cardine nella scacchiera bianca con il ragazzo che è ai piedi del podio dei più utilizzati in stagione con 1849 minuti giocati fra campionato e Coppa Italia, alle spalle di Gyasi con 2343 minuti e Provedel con 1980 e davanti a Maggiore a quota 1638.

Prima volta per Ricci e per lo Spezia - Nell'anno delle prime volte se ne aggiunge un’altra molto gradita. Ricci, infatt,i è al suo primo gettone nella Nazionale maggiore dopo aver vestito le maglie delle rappresentative minori. Si parte nel 2012 con l’Under 18 passando poi per l’Under 19 e l’Under 20. Prima volta anche per il club di via Melara che può annoverare nel numero 8 bianco il primo convocato nella rappresentativa italiana dopo Luigi Scarabello, convocato nella Nazionale Olimpica nel 1936 con la squadra che militava in Serie C.

La gioia di Ricci - Matteo Ricci è al settimo cielo per la chiamata del ct Mancini. "Quando ho ricevuto la chiamata non ho dormito tanto - ha dichiarato i centrocampista a Sky prima del match poi vinto contro il Cagliari - è stata un’emozione incredibile quando la società mi ha avvisato: pensavo fosse uno scherzo… Non rinnego nulla del mio percorso, mi è servito tutto. E oggi mi godo ogni partita, ogni momento". "La convocazione di Ricci in Nazionale è una soddisfazione per tutti noi - ha commentato il ds Meluso - sono stato il primo a comunicargli la convocazione e lui ha voluto condividerla con il resto dei compagni e lo staff tecnico". "In settimana - ha chiosato il tecnico Vincenzo Italiano - è arrivata la convocazione di Ricci in Nazionale, è un altro bel traguardo".