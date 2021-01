Mancini: "Non chiudo le porte a Balotelli ma è difficile. Immobile? Conservi qualche gol..."

"Io non chiudo mai le porte a nessuno, ma per Balotelli è difficile". Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport' sulla possibilità di convocare Mario Balotelli nella sua nazionale. Il ct dell'Italia s'è a lungo soffermato sui singoli e ha parlato anche di uno dei migliori giocatori di questa Serie A: Mattia Zaccagni. "E' stato sfortunato. L’ho chiamato, ma si è fatto male. Più che un club importante, per lui è importante continuare a giocare con continuità.

Dopo aver parlato dei possibili outsider - clicca qui - il ct Mancini s'è poi soffermato anche sulle certezze in attacco di questa Nazionale, ovvero Ciro Immobile e Andrea Belotti. "Immobile segna tanto. Spero tenga qualche gol per l’Europeo. Belotti i gol li fa lo stesso, anche se sta giocando per ottenere la salvezza del Torino, e gioca bene. Però spesso corre troppo per aiutare la squadra o partire da lontano, e perde lucidità davanti alla porta". Mancini s'è poi complimentato con Domenico Berardi: "E' stato bravo a superare un momento delicato".