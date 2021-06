Mancini non si sbilancia sull'11 anti Austria: "Sono stati tutti capaci di mettermi in difficoltà"

vedi letture

Da Wembley, Londra, parla il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini. "Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna".