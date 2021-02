Mancini sempre più leader della Roma. Riferimento per Fonseca, appetito sul mercato

Nel periodo dell’emergenza in difesa la Roma ha chiuso la porta. Tre partite senza subire gol, con un solo centrale titolare in campo, Gianluca Mancini, sempre più leader del reparto arretrato. Domani contro il Braga sarà ancora lui a guidare la difesa, come ha fatto contro il Benevento, in mezzo ad altri due. Che potrebbero essere Spinazzola e Cristante, vicino al recupero già per la partita di Europa League.

Punto fermo - A proposito di Mancini - sottolinea il Corriere dello Sport - Fonseca lo considera uno dei leader della squadra. In questo periodo di emergenza è costretto a fare gli straordinari. Il tecnico portoghese lo ascolta molto, è uno dei suoi punti di riferimento in campo. E non rinuncia mai a lui. Insomma, in questo periodo non può riposare, e con il rendimento degli ultimi due anni si è messo in evidenza anche in chiave mercato: piace a Everton e Inter.